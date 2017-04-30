أبلغ أحمد الفريدي -لاعب النصر- إدارة النادي بعودته للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق عقب خوص النصر مباراته المقبلة أمام الشباب بدوري جميل للمحترفين، حيث أكد لإدارة الكرة أنه سيكون جاهزًا للمشاركة مع الفريق في مباراته المهمة أمام الهلال في ديربي الرياض.
ووفقا لموقع عاجل عاد الفريدي للمملكة بعد غيابه فترة طويلة عن النادي دون تقديم عذر أو مبرر مقبول، الأمر الذي أوقع الإدارة في حرج بالغ أمام الجماهير، ودفعها إلى توقيع عقوبة مالية كبيرة عليه تصل إلى خصم 95% من راتبه.
وكان الفريدي قد انقطع عن الذهاب للنادي والمشاركة في التدريبات مع زملائه، مفضلا السفر إلى خارج المملكة في رحلة خاصة، بينما تعقدت علاقته مع إدارة النصر بشدة إلى درجة تفكير الإدارة في إنهاء عقده، أو عمل مخالصة مالية معه للتخلص من مشاكله التي زادت كثيرًا في الموسم الحالي بانقطاعه عن الفريق ثلاث مرات متفرقة هذا الموسم.
ويطالب أحمد الفريدي إدارة النصر بالوفاء بالتزاماتها المالية تجاهه؛ حيث يطالب بالحصول على مستحقاته المتأخرة لدى النادي، وتنفيذ الوعود السابقة بتسليمه مقدم عقده ورواتبه المتأخرة وهو ما لم يحدث.
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