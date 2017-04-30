وجه أحد المغردين سؤالاً إلى الداعية الدكتور سلمان العودة يربط فيه بين وقفته الحازمة مع نظام “ساهر” والحادث المروع، الذي تعرضت له أسرته وراح ضحيته زوجته وابنه..بحسب مزمز
وجاء سؤال المغرد عبر الحساب الرسمي للشيخ العودة قائلاً: “سؤال شيخنا أم جواب.. هل تذكر وقفتك الحازمة مع إطلالة برنامج ساهر؟ هل تلك البرامج استطاعت إنقاذ أسرتك (رحمهما الله) من الموت؟”، ليرد عليه الشيخ العودة بقوله: “سامحك الله أخي وغفر لك ربطك غير الموفق بين أمرين لا علاقة بينهما البتة”.
يشار إلى أن حادثاً مرورياً مروعاً وقع في يناير الماضي أودى بحياة زوجة الداعية سلمان العودة وابنه، وذلك بعد اصطدام المركبة التي كانت تقل الزوجة وثلاثة من أبنائه بشاحنة.
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