حاول مقدم البرامج اللبناني “سلام الزعتري” تمثيل مشهد يُجسد خلاله المأساة التي يُعاني منها الشعب اللبناني عن طريق محاولة “ساخرة” لشنق نفسه، غير أن المشهد تحول بشكلٍ مفاجئ إلى “أمر واقعي”.
وكان “الزعتري” يصور مشاهد في برنامجه ” BBCHI” على ” قناة LBCI”، قبل أن يتم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى، وإجراء عملية جراحية في يديه، بعد كسر إحداهما وإصابة الأخرى بجلطة.
وقالت جيسكا زوجة الزعتري في تعليق لها، إنّ “خطأ ما طرأ أثناء التصوير، لتتحول العملية إلى حقيقة”.
وتداول نشطاء صورتين للإعلامي اللبناني، أحدهما له وهو يشنق نفسه، والأخرى وهو على السرير بجواره زوجته، فيما قررت إدارة القناة وقف البرنامج، على أن يعود مرة أخرى بعد رمضان في موسمه الجديد.
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