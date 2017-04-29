كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل جديدة حول هوية ضحيتي الهجوم المسلح، الذي استهدف مواطنين داخل استراحة خاصة، بإحدى مزارع سيهات في محافظة القطيف.
وأوضحت مصادر، وفقاً لـ”العربية نت” أن الهجوم أسفر عن قتل عبدالله الدلبحي، البالغ من العمر 33 عاماً، واختطاف هاشم الزهراني، لافتة إلى أن الأخير يعمل في الإدارة العامة للمرور، وسبق أن تعرض للإصابة قبل عامين بطلقة نارية في القطيف.
من جهة أخرى، كشف المواطن محمد الشهري، زميل الدلبحي، أن القتيل أتمَّ زفافه مؤخراً وكان في شهر العسل عندما اغتالته رصاصة الغدر، وكان يسكن في الدمام مع والديه المسنين، مؤكداً أنه تمت الصلاة عليه عصر أمس بمسجد الفرقان بالدمام.
وكان الناطق باسم شرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي قد صرح بأن الدوريات الأمنية باشرت فجر أمس (الجمعة) بلاغاً عن تعرض مواطنين لاعتداء من قبل 5 أشخاص مقنّعين وبأسلحة رشاشة، وذلك أثناء تواجدهما في استراحة خاصة بسيهات، مؤكداً أن التحقيقات مازالت جارية لمعرفة ما إذا كانت الجريمة إرهابية أم جنائية.
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