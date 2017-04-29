ذكرت مصادر، أن عدداً من أعضاء مجلس الشورى يعتزمون التقدم بتوصية للمجلس أثناء مناقشة التقرير السنوي لوزارة الداخلية في جلسة 9 مايو المقبل، يطالبون فيها وزارة الداخلية بتمكين المرأة من قيادة السيارة.
وحسب المصادر، وفقاً لـ”عكاظ”، فإن اعتزام عدد من أعضاء الشورى تقديم توصية إضافية تطالب وزارة الداخلية بالسماح بقيادة المرأة، يأتي بعد فشل اللجنة الأمنية بالشورى في التوصل لصيغة توافقية بشأن مقترح السماح للمرأة بقيادة السيارة، ورفض الهيئة العامة بالمجلس الموافقة عليه.
يذكر أن مجلس الشورى كان قد نفى في نهاية مارس الماضي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على “تويتر” صحة ما جرى تداوله حينها بأن المجلس أقر نظاماً يسمح بقيادة مرأة السيارة.
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