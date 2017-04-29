وصل المتورطين في قضايا «فساد» خلال العام المنصرم إلى 2907 متورطين منهم 1870 سعوديا و1037، وتولت المباحث الإدارية عبر فروعها في مختلف المناطق والمحافظات، بعد أن توصلت المباحث الإدارية إلى عدة قضايا فساد في عدة قطاعات حكومية ..بحسب المدينة
وأشارت مصادر مطلعة إلى أهمية مشاركة المجتمع في محاربة ومكافحة الفساد الإداري والمالي في مختلف القطاعات الحكومية من خلال الاتصال على الرقم 980، حيث حرصت الدولة على تشجيع الإبلاغ برصد مكافأة مالية بموجب المادة رقم 17 من نظام مكافحة الرشوة، والتي تنص على أن كل من أرشد لجريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام وأدت المعلومة لثبوت الجريمة فيمنح مكافأة لاتقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد عن نصف قيمة المال المصادر وتقدر المكافأة الجهة التي تحكم على الجريمة ويجوز لوزارة الداخلية صرف مكافأة أعلى من المبلغ الذي يحدد بمقتضى المادة بعد موافقة مجلس الوزراء عليها..تجدر الإشارة إلى أن هناك نظاما تطويرا سيتم العمل به لمكافحة الرشوة والفساد.