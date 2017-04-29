نشرت قناة “نيكسبلاك” فيديو تضمن قائمة عرضت أسماء اللاعبين الذي دخلوا سجل الأرقام القياسية في عالم كرة القدم بفضل عدد الأهداف التي أحرزوها خلال مسيرتهم الكروية الاحترافية.
وذكرت القناة، في الفيديو الذي ترجمته “عربي21“، أسماء أبرز اللاعبين الذين تمكنوا من إحراز ما يفوق 500 هدف خلال مشوارهم الكروي مع فريق واحد، على غرار اللاعب الأرجنتيني، ليونيل ميسي الذي أصبح في رصيده إلى حد الآن 502 هدف مع فريق برشلونة.
كما أشارت القناة إلى عدد الأهداف التي سجلها أوفه زيلر في نادي هامبورغ الرياضي الذي سجل 507 أهداف، وجيمي ماكجري الذي سجل 522 هدفا مع سلتيك، وجوزيف بيكان الذي سجل 534 هدفا مع سلافيا براغ.