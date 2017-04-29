نفى المتحدث الرسمي بإسم إدارة مرور العاصمة المقدسة، العقيد مهندس فوزي الأنصاري، في تصريح بحسب «الوطن»، ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن إلزام مركبات النقل بوضع أشرطة الملصقات المضيئة لتجنب إيقاع المخالفات المرورية التي تصل إلى 1000 ريال للمركبات الكبيرة، و500 ريال للمركبات الصغيرة، مؤكدا أنه لم يردْهم أي قرارات رسمية بهذا الشأن.
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