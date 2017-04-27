في فقرة من برنامجه أكشن يا دوري علق الإعلامي السعودي وليد الفراج على قرارات الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم بوقف نادي النصر واللاعب عوض خميس وغرم العمري وتغرّيم نادي الهلال والغاء قرارات طارق التويجري.
وقال الفراج: “يوم عظيم اليوم فقرارات اتحاد الكرة قوية وغير مسبوقة برغم انها جاءت متأخرة ولكنه بداية عهد جديد وصورة جديدة لاتحاد كرة القدم فالقرارات قوية لأنها تجاه قطبي العاصمة الهلال والنصر”..بحسب مزمز
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