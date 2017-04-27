تعهَّد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي باحترام حكم المحكمة الدستورية العليا، في حال قضت بمصرية جزيرتي “تيران وصنافير”، بالمخالفة لموقف الحكومة، التي تعتبرهما سعوديتين.
جاء ذلك رداً من السيسي على سؤال لأحد الشباب، ضمن لقاء تحت عنوان “اسأل الرئيس” بالإسماعيلية ، حول موقف الدولة إذا قضت المحكمة الدستورية (أعلى محكمة في البلاد)، بمصريَّة الجزيرتين.
وضحك السيسي بمجرد طرح السؤال، معلقاً عليه، “احنا لسه راجعين (نحن للتو عدنا)”، في إشارة إلى زيارته للمملكة ، الأحد الماضي..بحسب مزمز
وأضاف الرئيس المصري: “سنحترم حكم المحكمة، ونحترم القضاء، وهذه هي الإجابة”.