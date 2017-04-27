أرجع مسؤول كبير في وزارة الدفاع الروسية سبب سحب نصف القوات الجوية الروسية من قاعدة حميميم في سوريا إلى انخفاض عدد “الجماعات الإرهابية” في سوريا.
ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية، الأربعاء (26 أبريل 2017) عن المسؤول قوله إن القيادة العسكرية للبلاد قررت خفض عدد الطائرات الروسية المشاركة في عمليات مكافحة الإرهاب في سوريا نظرًا لانخفاض كبير في عدد “الجماعات الإرهابية” في سوريا.
وأشار المسؤول إلى أن الطائرات الروسية نفذت حولي 23 ألف طلعة جوية وقصفت حوالي 77000 مرة على مواقع المعارضة منذ بداية العمليات العسكرية في سوريا.
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