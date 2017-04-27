قال المحامي خالد البابطين، إن الاتحاد السعودي لكرة القدم ناقض نفسه عندما منع النصر من التسجيل لفترة واحدة، وتغريمه مبلغًا قدره 500 ألف ريال، ثم أجاز تعاقده مع اللاعب عوض خميس وهو محلّ الخلاف في القضية أساسًا..بحسب مزمز
وأضاف البابطين متسائلاً: كيف عاقب اتحاد القدم نادي النصر بالمنع والغرامة، بينما اكتفى بتغريم الهلال؟
جاء ذلك في عدة تغريدات كتبها البابطين عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، الأربعاء (26 إبريل 2017)، بعد إعلان قرارات قضية اللاعب عوض خميس.
وكان الاتحاد السعودي قد قرر إيقاف لاعب النصر عوض خميس 6 أشهر، اعتبارًا من بداية عقده الجديد، وغرامة مالية قدرها 300 ألف ريال، وكذلك حرمان النصر من تسجيل لاعبين جدد لفترة تسجيل واحدة اعتبارًا من فترة التسجيل المقبلة، وغرامة ماليه قدرها 500 ألف ريال، وتغريم الهلال مبلغ 500 ألف ريال.
وكان عوض قد وقّع عقدين مع الهلال والنصر منذ شهرين تقريبًا، واستمر الجدل حتى أُسدل الستار اليوم وسط أنباء متداولة عن نية الإدارة الهلالية الاستئناف ضد العقوبة، والتوجه لمركز التحكيم الرياضي السعودي.
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