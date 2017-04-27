وشكت مأساة الخادمة الهندية “سلمى بيجوم”، المحتجزة في المملكة، بعد مشاكل واتهامات بالتعذيب و”البيع” لكفيلها لرفضها الزواج منه، على الانتهاء، ويتوقع أن تعود لبلادها مطلع الأسبوع.
وذكر موقع “تايمز أوف إنديا”، الأربعاء (26 إبريل 2017)، أن الشرطة الهندية ألقت القبض على وكيلي السفر اللذين قاما بخداع “بيجوم”.
وأضاف الموقع أن الشرطة الهندية قامت بالتعامل بشكل إيجابي مع حالة الغش التي تعرضت لها الخادمة المنزلية الهندية، حيث إن وكيلي السفر قاما بتسهيل إجراءات سفر “سلمى بيجوم” إلى المملكة في (21 يناير 2017) كخادمة منزلية لإحدى الأسر السعودية، إلا أن الأمر انتهى بتعرضها للاعتداء البدني والمعنوي على يد كفيلها في المملكة..بحسب مزمز
ونقل الموقع عن أحد الضباط المسؤولين عن قضية سلمى قوله، إن وكيلي السفر، أكرم وشافي، أصبحا الآن رهن الاعتقال وأنهما يواجهان مجموعة من الاتهامات التي وجهتها لهما الشرطة، كما أكد كذلك أنه تم اتخاذ كافة التدابير المطلوبة لإعادة سلمى إلى الهند الأحد المقبل.
وكانت الخادمة الهندية “سلمى بيجوم” قد تمكنت في وقت سابق من إرسال رسالة صوتية للحكومة الهندية تطالب خلالها بإعادتها إلى بلادها بعدما قام كفيلها بالمملكة باحتجازها وتعريضها للإيذاء البدني لرفضها قبول الزواج منه.
وقالت سلمى إنها فوجئت بأن وكيلي السفر اللذين ساعداها في الانتقال إلى المملكة قاما ببيعها لكفيلها.
- التنكر واليقظة والثبات لساعات في مكان محدد.. شاهد بالفيديو: كيف يمارس قناص حرس الحدود عمله؟
- بالصور والفيديو: المتحدث الأمني يكشف تفاصيل إحباط تفجير رصيف ومحطة توزيع أرامكو بـ جازان
- بالفيديو: المرور يعلن عن مزاد ضخم وغير مسبوق على آلاف السيارات والدراجات النارية بالرياض
- فيديو: بعد حيدر العبدالله.. سعودي يفوز بلقب أمير الشعراء ومليون درهم في الموسم السابع للمسابقة
- الشورى يسقط توصية إنشاء كلية رياضية للبنات
- توجيهات عليا لضبط فواتير الموظفين الحكوميين.. ومن يتجاوز يخصم من مستحقاته
- نزاهة تفتح ملف التحقيق مع وكيل وزارة الداخلية العبدالوهاب حول مزاعم بتعيين أقاربه.. والأخير يعلق!
- وزير يطالب بتجريم ناقلي صورة السعودي غاسل رجليه بالذهب للعالم
- “الجدعان”: وفرنا نحو 17 ملياراً من تكاليف المشاريع الحكومية.. وتطبيق الضريبة المضافة مطلع العام المقبل
- بالفيديو: صاحب بلاغ العرج: أنا أجدر من ابن الوزير.. ويكشف سبب عدم إخفاء هويته ونوع وظيفته