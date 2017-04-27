فكّت الدفاع المدني في بيشة، احتجاز 6 مركبات، وذلك بعد أن احتجزت الأمطار 14 شخصًا تم إخراجهم وهم بحالة جيدة.
وأكّد الدفاع المدني، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أن الدفاع المدني في بيشة باشر حادثة احتجاز 3 مركبات بداخلها 5 أشخاص بسبب الأمطار، وقد تمّ إخراجهم وهم بحالة جيّدة.
وأيضًا، باشر في قرية صدر الباقرة حادثة احتجاز ثلاث مركبات بداخلها 9 أشخاص بشعيب مائي، وقد تمّ إخراجهم وهم بحاله جيدة.
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