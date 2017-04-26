تداول نشطاء التواصل الاجتماعي “مقطع فيديو” يُظهر السيارات والدراجات النارية، في مواقف الحجز بوادي لبن غرب مدينة الرياض، والتي ستُطرح في مزاد علني الأسبوع القادم..بحسب مزمز
وكانت إدارة مرور الرياض، قد أعلنت عن إقامة المزاد العلني، كما أصدر رئيس معارض السيارات بالشفاء يوسف المالكي، خطابا لمن يرغب في المشاركة في المزاد، من المواطنين والمقيمين.
وأضاف “المالكي”: سداد قيمة المركبة سيكون نقدًا، مطالبًا المواطنين باصطحاب الوثائق الرسمية معهم. يُذكر أن المزاد يُقام يوم الاثنين القادم، الموافق 4 شعبان بعد صلاة العصر.