استخدم والد أحد الطلاب في مدرسة ابتدائية بقرية “القبيبة” التابعة للمدينة المنورة، سلاح رشاش، في الهجوم على مدير المدرسة ووكيلها.
وقال مصدر، إن والد الطالب اقتحم المدرسة في حوالي الساعة العاشرة صباحاً وبحوزته سلاح رشاش بسبب خلاف بين ابنه وطالب آخر، وقام بالتهجم على مدير المدرسة ووكيلها قبل أن يتمكن منسوبو المدرسة من السيطرة على الوضع ومنعه من إطلاق النار.
وأوضح المصدر، أن الحادثة وقعت على مرأى طلاب المدرسة الذين تخوفوا من منظر السلاح والمشادات الكلامية بين والد الطالب ومنسوبي المدرسة، ليقوم أحد طلاب الصف السادس بتسلق جدار المدرسة وفتح الباب الخلفي لخروج الطلاب.
ولاذ والد الطالب بالفرار في المدرسة، بينما بدأت الجهات الأمنية الحادثة حيث تواجدت فرقة من البحث الجنائي في مقر المدرسة، واستدعت شقيق الجاني الذي تعهد بإحضاره إلى مركز الشرطة وفقًا لـ “عين اليوم”.
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