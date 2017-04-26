فاز الشاعر السعودي إياد الحكمي أمس الثلاثاء بلقب أمير الشعراء للموسم السابع بعد منافسة قوية من 4 شعراء آخرين، وبذلك يكون الحائز على اللقب للموسم الثاني على التوالي من السعودية بعد فوز الشاعر حيدر العبدالله باللقب في النسخة السادسة.
واستطاع الحكمي تأكيد استحقاقه للفوز، بعدما حصل على تصويت لجنة التحكيم وتصويت الجمهور 61 درجة، في حين كان المركز الثاني من نصيب الشاعر السعودي طارق الصميلي والذي حصل 60 درجة.
وحصل الحكمي بعد فوزه باللقب على مليون درهم إماراتي، وبردة الشعر التي تمثل الإرث التاريخي للعرب، والخاتم الذي يرمز للقب إمارة الشعر، فيما حصل الصميلي على نصف مليون درهم..بحسب مزمز
وحل في المركز الثالث الشاعر حسن عامر من مصر وحصل على 300 ألف درهم، وذهب المركز الرابع للشاعر شيخنا عمر من موريتانيا وحصل على 200 ألف درهم، أما المركز الخامس فكان من نصيب العراقية أفياء أمين، وحصلت على 100 ألف درهم، كما ستتكفل إدارة المسابقة بإصدار دواوين شعرية مقروءة ومسموعة للفائزين، وتنظيم الأمسيات الشعرية لهم.
وتعتبر مسابقة أمير الشعراء التي تقام على مسرح شاطئ الراحة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، أكبر مسابقة تلفزيونية للشعر الفصيح في الدول العربية، حيث انطلقت في 2008م، ويصل مجموع جوائزها لأكثر من مليوني درهم إماراتي.