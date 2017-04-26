أوضح رئيس نادي الأهلي أحمد المرزوقي حقيقة الأنباء المتداولة عن إقالة مدرب الفريق كريستيان جروس، عقب الخسارة التي تعرض لها الأهلي أمام بونيودكور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا.
وأكد المرزوقي في تصريحات إذاعية عدم صحة ما تردد حول إقالة جروس، مشدداً على أن المدرب السويسري مستمر على رأس الإدارة الفنية للأهلي حتى نهاية الموسم الحالي..بحسب مزمز
يذكر أن الأهلي فقد لقب دوري جميل وفشل في الفوز بكأس ولي العهد، ويتبقى أمامه فقط بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين التي ستكون الأمل الأخير لإنقاذ الموسم، بالإضافة إلى الاستمرار في بطولة دوري أبطال آسيا.
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