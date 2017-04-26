قال المتحدث الرسمي لشركات التأمين عادل العيسى، إنه من الضروري ربط تجديد استمارة المركبة بالتأمين بحيث تُجدد بشكل سنوي مع تجديد التأمين.
وأضاف العيسى وفقاً لصحيفة “الرياض”، أن اختلاف فترة تجديد الاستمارة والتأمين يزيد من خسائر شركات التأمين ويتسبب في رفع سعر التأمين.
يأتي ذلك في الوقت الذي يطالب فيه مواطنون بعكس ذلك، حيث يطالبون بربط تجديد التأمين باستمارة المركبة، ليُجدد كل ثلاث سنوات وليس كل عام، خاصة أن كثيراً منهم تكون سجلاتهم خالية من الحوادث.
وكانت مؤسسة النقد قد ألزمت شركات التأمين بتقديم خصم لأصحاب السجل الخالي من المطالبات على أن يكون الخصم مطبقاً على السعر الأساسي الجديد.
- بالصور والفيديو: المتحدث الأمني يكشف تفاصيل إحباط تفجير رصيف ومحطة توزيع أرامكو بـ جازان
- بالفيديو: المرور يعلن عن مزاد ضخم وغير مسبوق على آلاف السيارات والدراجات النارية بالرياض
- فيديو: بعد حيدر العبدالله.. سعودي يفوز بلقب أمير الشعراء ومليون درهم في الموسم السابع للمسابقة
- الشورى يسقط توصية إنشاء كلية رياضية للبنات
- توجيهات عليا لضبط فواتير الموظفين الحكوميين.. ومن يتجاوز يخصم من مستحقاته
- نزاهة تفتح ملف التحقيق مع وكيل وزارة الداخلية العبدالوهاب حول مزاعم بتعيين أقاربه.. والأخير يعلق!
- وزير يطالب بتجريم ناقلي صورة السعودي غاسل رجليه بالذهب للعالم
- “الجدعان”: وفرنا نحو 17 ملياراً من تكاليف المشاريع الحكومية.. وتطبيق الضريبة المضافة مطلع العام المقبل
- بالفيديو: صاحب بلاغ العرج: أنا أجدر من ابن الوزير.. ويكشف سبب عدم إخفاء هويته ونوع وظيفته
- أعضاء شورى يتوقعون عودة المحسوم من مكافآتهم عقب القرار الملكي الأخير