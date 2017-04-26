فتحت هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) ملف تجاوزات قدمها مواطنون في شكاوى ضد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأحوال المدنية، ناصر العبدالوهاب، وفقًا لمصادر مطلعة.
وأوضحت المصادر أن نزاهة تلقت شكاوى مدعومة بمعلومات تتحدث عن تدخل العبدالوهاب لتعيين عدد كبير من أقاربه، بينهم اثنتان من بناته، بحسب “عاجل”.
وبالمثل، أكدت الشكاوى تدخل عبد الوهاب في تعيين عدد من أقاربه في مناصب قيادية، منهم ثلاثة من أبناء إخوته، واثنان من أزواج بناته، بالإضافة إلى آخرين من أقارب زوجته.
ولفتت المصادر إلى أن هيئة مكافحة الفساد بدأت بالفعل في التحقيق وفقاً لما ورد إليها من معلومات وأسماء.
من جانبه، دافع عبد الوهاب عن نفسه حول الاتهامات الموجهة إليه، قائلًا: “لا يوجد تجاوزات كما تردد مؤكداً أن “الإجراءات التي تمت قانونية، وأن هذه الاتهامات غير صحيحة إطلاقاً”.
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