قالت مصادر مطلعة إن محكمة الاستئناف الإدارية بديوان المظالم، حكمت بنقض قرار إيقاف مطالبة أمانة جدة لرجل أعمال شهير، بمبلغ 226 مليون ريال لتعديه على 3 شوارع وحديقة عامة منذ 35 عاما وضمها لقصره بحي الشاطئ.
وأوضحت المصادر وفقا لـ”سبق”، إنه بهذا الحكم الأخير يحق للأمانة استكمال مطالبتها لرجل الأعمال بدفع المبلغ.
وكانت إحدى دوائر المحكمة الإدارية بجدة قد أصدرت الشهر الماضي قراراً يقضي بإيقاف قرار أمانة جدة، بمطالبة رجل الأعمال بسداد فواتير التعويض بأجرة المثل عن تعطيل الانتفاع وحبس المنفعة.
وأوضحت المصادر أن حكم محكمة الاستئناف الإدارية أكد نقض قرار الدائرة في القضية وإعادتها إليها؛ لنظرها وفق الأسباب.
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