نشر المبتعث السعودي شادي باداود تغريدة على حسابه بتويتر أرفق بها مقطع فيديو، تعليقاً على إطلاق سراحه بعد أن اتهم بالتعدي على زوجته بالضرب واغتصابها في بريطانيا.
وقال باداود في الفيديو: ”الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أبشركم أنا بصحة جيدة ولله الحمد، خرجت بالأمس بكفالة، وأشكر الله سبحانه وتعالى، كذلك أشكر سفارة خادم الحرمين الشريفين في لندن على وقوفهم معي خلال الأيام الماضية في محنتي التي مررت بها”..بحسب مزمز
وأضاف خلال مقطع الفيديو: أشكر أيضاً كل شخص دعا لي دعوة صادقة خالصة من القلب سواء في السر أو في العلن ، فلقد استجاب الله سبحانه وتعالى لدعائكم، وها أنا أمارس حياتي بشكل طبيعي”.
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