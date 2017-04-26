تسببت آية قرآنية في إحالة القائد السابق بنادي الوحدة السعودي، علاء الكويكبي، إلى الجهات المختصة، لتقرير ما يلزم بشأنه.
وأوضح هشام مرسي، رئيس نادي الوحدة السعودي، أن إدارته تقدمت بشكوى ضد الكويكبي بسبب تغريدة مسيئة نشرها الأخير عبر مواقع التوصل الاجتماعي، وفقًا لـ “عين اليوم”.
الجدير بالذكر، أن الكويكبي كان قد غرّد مساء الثلاثاء ، عبر صفحته الشخصية بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” قال فيها: قال تعالى (ولا يفلح الساحر حيث أتى).
وعقّب الكويكبي على الآية القرآنية، بقوله: “على الرغم من فشلكم وخيبتكم الواضحة، لجأتم الى الدنبوشي ولم ينفعكم، هبط الفريق مثل هبوطكم”.
قال تعالى..((ولا يفلح الساحر حيث أتى))..بالرغم من فشلكم وخيبتكم الواضحه لجأتم &للدنبوشي &ومانفعكم هبط الفريق مثل هبوطكم سود الله وجيهكم.