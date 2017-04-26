طالب وزير سعودي سابق بتجريم “المهايطين”، الذين ينقلون صورة السعودي للعالم، على أنه “يستيقظ من نومه ليغسل قدميه في آنية من الذهب، أو يذبح له جمل على الغداء، وخروف على العشاء”.
واستنكر وزير الصحة السابق الدكتور حمد المانع في مقال بصحيفة “الرياض”، االثلاثاء، وقال واصفاً مظاهر “الهياط”: “هذا ظلم فادح لنا جميعاً، فما أكثر من أعرف من الأثرياء ومن آتاهم الله من فضله، وهم أناس فضلاء يقدرون النعمة ويرعونها حق رعايتها، ويطعمون منها البائس والفقير، بل قليلون من لمحت عليهم أعراض هذا المرض الاجتماعي الخطير الذي أصبح عبئاً علينا جميعاً”، مشيراً إلى أن المقاطع المنتشرة لـ “الهياط”، “تسيء إلينا، وتترك عنا صورة بالغة السوء تعمم عنا في المنطقة والعالم”.
وأكّد قائلاً: “إنني هنا، وأظن أن معي كثيرين، نضم صوتنا إلى صوت أمير الرياض، في المطالبة بتجريم هؤلاء، والضرب بيد من حديد على أيديهم، حتى نكون قد أبرأنا ذمتنا إلى الله من هذه النماذج، التي ندفع جميعاً من رصيد بلادنا الاقتصادي والإنساني والاجتماعي، وربما من استقرارها وأمنها فاتورة هياطهم السخيف” بحسب صحيفة عين اليوم.
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