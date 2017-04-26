أنعشت إدارة الاتحاد الحسابات البنكية للاعبي الفريق الكروي الأول بعد أن قامت بتحويل مبالغ مالية نظير فوزهم في الثلاث مباريات الماضية أمام الباطن والقادسية والاتفاق، يأتي ذلك في تنفيذاً لوعودها لهم بدعمهم في حال تحقيقهم نتائج إيجابية..بحسب مزمز
وطالب رئيس نادي الاتحاد حاتم باعشن خلال اجتماعه باللاعبين مساء اليوم الثلاثاء بتحقيق الفوز في اللقاءين المقبلين أمام الفيصلي والفتح وقال: “واصلوا تفوقكم في تحقيق الانتصارات وجميعنا نثق فيما ستقدمونه حيث أن الهدف الذي تبقى لنا هو المحافظة على الوصافة في سلم الترتيب، و في ظل الظروف التي يمر بها النادي إلا أنكم قدمتم العديد من التضحيات و كان أثرها في تحقيقكم لبطولة ولي العهد و أيضا الحصول على مركز متقدم وما سيؤكد على تفوقكم المواصلة في حصد الست نقاط المتبقية وسنواصل دعمنا لكم و مكافئتكم مادياً “.
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