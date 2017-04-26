قرر أهل العروسين صالح بن الهذلول وشدا بنت عمر العمرو التصدق بتكاليف حفل الزفاف إلى أُسر الأيتام، ابتغاء وجه الله تعالى.
وقد أرسلت العائلة دعوة الحفل مكتوباً فيها: “الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. لقد تم بفضل الله عقد زواج ابننا سلطان بن صالح الهذلول على ابنتنا شدا بنت عمر العمرو”.
وجاء في الدعوة أيضاً، واتباعاً لقوله تعالى: {وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوىٰ فإن الجنة هي المأوىٰ}، فقد تم صرف تكاليف ليلة الزفاف لأُسر الأيتام؛ صدقةً عن الزوجين وسيكون هنالك اجتماع خاص لأسر أبويهما ليلة الزفاف، حيث استبشر كثير من المدعوين بهذه البادرة وطالبوا بتعميمها.
من جهته، علق العريس صاحب المبادرة سلطان صالح عبدالله الهذلول، وهو طالب في كلية الصيدلة جامعة القصيم المستوى الرابع، في اتصال هاتفي مع برنامج أخباركم على قناة المجد، قائلاً: “إن صاحب البادرة هو والد زوجتي، وأتمنى أن تكون الفكرة بداية توفيق لحياتنا”..بحسب مزمز
وأضاف: “يوجد حفل زفاف لكن مبسط، ممكن نستمتع بحفل زفاف ضخم لكن ستكون ليلة وتنتهي وهي سعادة مؤقتة لكن التكاليف ستكون باهظة”، مُضِيفَاً أن التعقيد في تكاليف ليلة الزفاف يعيق الكثير من الشباب عن الزواج”.
وبشأن موقف الأهل، قال سلطان: “الوالد والأهل والإخوان كلهم مؤيدون ويَدْعُون لنا، ولم أجد أي ردة فعل سلبية من الناس الموجودين حولي”.