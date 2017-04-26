أكد وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، أن على الشباب أن يبدأوا أعمالهم التجارية ويدركوا الفرص الاستثمارية، مشدداً على ضرورة الابتعاد من هاجس الخوف من الفشل..بحسب مزمز
وقال القصبي خلال مشاركته في جلسة “حوار الشباب” بمنتدى الغد للشباب: “من الضروري أن يسعى الشباب ويبدأوا أعمالهم التجارية وإدراك الفرص الاستثمارية، ولا بد من كسر رهبة الخوف من الفشل”.
وأضاف أن الشباب يعدون ركيزة أساسية في تنمية الوطن، مؤكداً على أن مستقبلاً واعداً ينتظر الشباب في ظل “رؤية 2030″، وعليهم التفاؤل والاستعداد؛ فهم صناع الأمل ومصدر الإلهام.
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