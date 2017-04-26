قالت إدارة نادي النصر، (الثلاثاء)، إن اللقاء التلفزيوني الأخير لمدير لجنة الاحتراف السابق طارق التويجري على قناة “خليجية” مساء أمس الاثنين تضمن مزاعم خطيرة ومخالفات ومغالطات حول قضية اللاعب عوض خميس.
واستغربت إدارة النادي، في بيان صحفي، حديث التويجري لوسائل الإعلام عن قضية لا تزال منظورة لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم، مؤكدة أنه كان الأجدر به أن يحفظ أسرار عمله، حتى بعد استقالته.
وأضافت أن حديث رئيس لجنة الاحتراف المستقيل تضمن تناقضات حول موضوع السلفة المالية التي استلمها اللاعب من إدارة نادي الهلال، واصفة تصريحات التويجري بالخطيرة..بحسب مزمز
وطالبت إدارة النصر الجهات المختصة بالتحقيق في الموضوع، موضحة أن هذه القضية تمس أخلاقيات الإجراءات وعدالتها ونزاهتها، مشددة على أنها ستستمر في تصعيد هذه القضية إلى أعلى المستويات.
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