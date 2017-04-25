نشر ناشطون عراقيون مقطع فيديو أظهر قائد الشرطة الاتحادية العراقية الفريق “رائد شاكر جودت” وهو يتحدث عن قيامه بعمليات انتقامية وسحق مناطق في الموصل بالمدفعية والصواريخ.
وقال قائد الشرطة الذي كان يوجه حديثه لجرحى من الشرطة الاتحادية ممن أصيبوا في عمليات الموصل: «أحنا أخذنا ثأركم في مئة.. والله سحقتهم بالمنطقة سحقا بالمدفعية والصواريخ».
من جهته، قال مدير «المرصد العراقي لحقوق الإنسان»، «مصطفى سعدون» إن هذا الحديث -لم يعرف التاريخ الذي سجل فيه- دليل واضح على أن التقارير التي صدرت عن المرصد ومنظمات دولية مثل «العفو الدولية» (أمنستي) والتي تحدثت عن وجود قصف عشوائي على المناطق السكنية، صحيحة وليست مفتعلة ضد القوات الأمنية العراقية.
وقد صرح «سعدون» في مداخلة سابقة مع قناة «الجزيرة»، بأنه لا يمكن حصر التصريح بعناصر تنظيم «داعش» الذين يوجدون بالعشرات في أوساط الآلاف من المدنيين، مشيرا إلى أن ثمة 700 عنصر للتنظيم في الجانب الغربي من الموصل مقابل 300 ألف مدني.