يرتدي ساعة كاسيو بـ 10 دولارات.. ولم يعط أطفاله الهواتف قبل سن الـ 14.. لماذا يفعل بيل غيتس ذلك مع امتلاكه 87 مليار دولار؟!

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