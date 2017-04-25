توفي الأمير ناصر بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز، وصديقه عبدالله بن مترك الدوسري، في حادث مروري، الاثنين (24 إبريل 2017)، على طريق الطائف-الرياض.
ونعى الأمراء عبدالله وفيصل ومحمد شقيقهم الأمير ناصر، وصديقه عبدالله الدوسري.
وقال الأمير عبدالله بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز عبر حسابه الرسمي على تويتر: “الحمد لله في طريقهم للميقات نيتهم لبيت الله الحرام ذهبوا لمن هو أرحم منا جميعًا في طريق خير وحسن خاتمة. اللهم أؤجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرًا منها”.
وأضاف: “رحل أخي وحبيبي وسندي وعزوتي، أطيب الرجال وأكرمهم، وأوصلنا لوالدي، لم أره في حياتي يضر أحدًا، رحل سيد الرجال”، مختتمًا بقوله: “اللهم ارحم واغفر لأخي وسيدي الحبيب الشهم ناصر بن سلطان وأخوي اللي ما له مثيل في شجاعته وطيبته عبدالله بن مترك الدوسري، ادعوا لهم بالرحمة”.
تحديث:
أعلن الديوان الملكي، مساء أمس الاثنين، وفاة الأمير ناصر بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز.
وأصدر الديوان الملكي بيانًا قال فيه: انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير ناصر بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود ، وسيصلى عليه – إن شاء الله – يوم غد الثلاثاء الموافق 28 / 7 / 1438هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض..بحسب مزمز
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.