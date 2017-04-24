تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” مقطع فيديو ظهر خلاله مواطن يستعرض بناء عماره خاصة به تم بطريقة غريبة وسط ذهول تام .
وظهر خلال ” الفيديو” الذى وثقة المواطن صاحب العمارة ” عتب الدرج المشيد بالعمارة مقلوبا للأسفل وليس للأعلى فى سابقة تعد الأولي من نوعها .
وقال المواطن خلال الفيديو ” أن من قام ببناء العمارة والدرج مقاول مصري وهو المسؤول عن الطريقة الخاطئة التى تم بها التشيد..بحسب مزمز
وأثار ” الفيديو” حالة من الإندهاش بين المغردين الذين عبروا عن استغرابهم من كيفية التشيد بهذه الطريقة ووصفوها بالخطأ الفادح.