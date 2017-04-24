أكد وزير المالية محمد الجدعان أن مكتب ترشـيد الإنفاق التشغيلي والرأسمالي، نجح في توفير نحو 17 مليار ريال خلال الشهور الأولى من العام الحالي، عقب مراجعته تكاليف عدد من المشاريع الحكومية، كاشفاً عن موعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وأوضح الجدعان وفقاً لـ”رويترز”، أن المكتب تمكن عبر التحقق من كفاءة تنفيذ المشاريع من توفير ما بين 15 ملياراً أو 17 مليار ريال حتى الآن، متوقعاً أن ينتهي من عمله قريباً، لافتاً إلى أن الوفورات التي تحققت تعد ثاني أكبر الجهود التي بذلها المكتب منذ تأسيسه عقب نجاحه في تحقيق وفورات بقيمة 80 مليار ريال في عام 2016.
وكشف وزير المالية أن المملكة مستعدة لتطبيق الـ 5% ضريبة القيمة المضافة في موعدها في الأول من يناير من العام المقبل 2018 والتي ستدعم خزائن الحكومة السعودية، وقد تطبقها من دون الدول الأخرى، مبيناً أن الجهات الحكومية تتأهب للإعلان عن تنفيذ مزيد من المشروعات في أكتوبر المقبل، بعد الانتهاء من تحديد استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة.
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