بيّن سعد الثويني، صاحب البلاغ المقدم ضد وزير الخدمة المدنية السابق خالد العرج، أن مراحل تقديمه للبلاغ بدأت بإطلاعه على هاشتاق انتشر على “تويتر”، عن تعيين ابن الوزير بـ مؤهل ثانوي براتب 21600 ريال.
وأكد الثويني أنه لم يلحظ أحد تقدم ببلاغ، لذلك حرر هو خطابًا وقدمه لنزاهة ببلاغ رسمي كشف فيه عن هويته دون تردد..بحسب مزمز
وقال الثويني في مداخلة هاتفية ببرنامج “أخباركم” على قناة المجد الفضائية: “لم أقدم على شيئ خطأ حتى أُخفي هويتي، بالعكس أنا قمت بشيئ إيجابي”، مشددًا على ضرورة إبلاغ المواطنين للسلطات المختصة إذا قابلهم شبهة فساد.
وتابع الثويني: “أنا لا أعمل في وزارة الخدمة المدنية كما أُشيع مؤخرًا، ولا أعمل بالحكومة، ولكن أعمل في القطاع الخاص”.
وأوضح الثويني: “لم أتطرق لوضع اختبار كفاءة بيني وبين ابن الوزير لتحديد من الأجدر بوظيفة مدير المشاريع، رغم تأكدي من أني أجدر منه بهذه الوظيفة”.