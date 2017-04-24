لو رأيت سيارة ليموزين تسير في شوارع الرياض، ركز على زجاجها الخلفي، قد تجد جملة مكتوبة عليها، تقرأها فتستوقفك وترسم على ملامحك التعجب “خريج هندسة مدنيّة بتفوق مع مرتبة الشرف الاولى بتقدير امتياز”.
وبيّن مقطع فيديو صوره مواطن، صورة للزجاج الخلفي لسيارة ليموزين يقودها شاب سعودي أوصله مشوار في الرياض، وهذا الشاب مهندس جامعي يحمل البكالوريوس في الهندسه المدنية وقد كتب العبارة المذكورة على زجاج السيارة الخلفي بعد أن تعثر في الحصول على وظيفة وفقا لموقع المواطن.
ويرى الشاب المهندس أنّ المشكلة تخص الفكر، وهو ما وضح بجملة كتبها على زجاج السيارة الخلفي أيضًا “المستقبل سائق أجرة: المشكلة فكر”.
وختم بعبارة “كان هناك مبدع”.
ويفتح المقطع باب التساؤل عن سبب عدم توظيف الشاب رغم أنه يحمل هذه الشهادة ويمكن الاستفادة منه في أحد القطاعات الحكومية التي يشغل فيها المهندسون الأجانب مقاعدًا أحق بها مثل هذا الشاب وأمثاله.
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