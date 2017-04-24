تحوَّل طفل في منطقة “عسير” إلى أشبه ما يكون بهيكل عظمي بسبب حالة مَرَضية، ألمَّت به، وأفقدته وزنه؛ فلم يتبقَّ من جسده الهزيل سوى الجِلْد والعظم.. وتناشد أسرته وزارة الصحة علاجه.
وتفصيلاً، بحسب ما ذكرت أسرة الطفل سعيد مسفر القحطاني البالغ من العمر عام، فإنه وُلد وهو يعاني حالة مَرَضية غريبة، تتمثل في عدم تقبله أي غذاء، سواء السوائل أو غيرها، بما فيها الحليب (المصدر الرئيس لتغذية أي طفل). موضحة أنه يتقيأ بمجرد ابتلاعه أي الشيء.
وأشارت إلى أن تشخيص المختصين أكد وجود اتساع في عنق المعدة؛ وتم إجراء عملية التفاف جزئي لعنق المعدة، ولكن لا فائدة؛ ما دفع الأطباء إلى إجراء فتحة في البطن؛ حتى يتمكنوا من خلالها من تزويده بالغذاء.
وناشدت أسرة الطفل وزارة الصحة نقل طفلها إلى أحد المستشفيات المتخصصة التي يتوافر فيها علاج لمثل هذا النوع من الأمراض، مبينة أن وزنه يتناقص كل يوم، وهو الأمر الذي يهدد حياته بحسب صحيفة سبق.