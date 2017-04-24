وثق مقطع فيديو عملية سيطرة أبطال من الجيش السعودي على موقع تابع للميليشيات الانقلابية في ميدي، التابعة لمحافظة حجة شمال غربي اليمن.
وأظهر المقطع تمكن القوات السعودية من تحرير الموقع بالكامل والسيطرة على ما به من ذخائر وأسلحة تركها الانقلابيون وفروا من الموقع.
من جهة أخرى، نفذ طيران التحالف العربي غارات جوية على تعزيزات لميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية في طريق البقع بصعدة المعقل الرئيس للحوثيين.
وأسفرت الغارات عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر الميليشيات وتدمير عدد من الآليات والأسلحة التي كانت في طريقها لتعزيز الميليشيات في البقع.
وسيطرت قوات الجيش الوطني على جبال سلاطح شرق مدينة البقع بالكامل إثر هجوم مباغت على مواقع الميليشيات الانقلابية في تلك الجبال استخدمت فيه جميع الأسلحة.
كما لقي القيادي الحوثي حمزة إبراهيم المؤيد مصرعه على يد قوات الجيش الوطني في المعارك الدائرة بين قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة ومقاتلات التحالف من جهة، وميليشيا الحوثي وصالح من جهة أخرى غرب تعز.
يُذكر أن القيادي حمزة هو نجل اللواء إبراهيم المؤيد المعين من الميليشيات الانقلابية قائما بأعمال المفتش العام في وزارة الداخلية التابعة للانقلابيين بحسب صحيفة عاجل.