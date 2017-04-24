توفي مساء اليوم راكب على رحلة الخطوط السعودية المتجهة من جدة إلى جاكرتا.
وكشفت مصادر لـ”الوئام” أن الرحلة متجهة من مطار جدة إلى جاكرتا مساء اليوم تقل ركابًا أغلبهم ممن قدموا للعمرة، وبعد مضي نصف الرحلة بالجو تعرض أحد الركاب لأزمة قلبية توفي على إثرها بينما قرر قائد الرحلة مواصلة رحلته إلى مطار جاكرتا.
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