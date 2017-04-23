صدر السبت، أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإعفاء الدكتور عادل الطريفي من منصبه وتعيين الدكتور عواد بن صالح العواد وزيرا للثقافة والإعلام.
وعواد صالح بن عبد الله العواد، كان رئيسًا لمركز التنافسية الوطني، ومشرفًا على مشروع هدف 10في 10.
كما كان وكيلًا لمحافظ الهيئة العامة للاستثمار لشئون الاستثمار، ومستشارً مكلفًا بديوان أمير منطقة الرياض للشؤون الاقتصادية والمالية..بحسب واس
وأيضًا، كان سفيرًا للمملكة لدى جمهورية ألمانيا الإتحادية،
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