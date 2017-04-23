سجل الأمر الملكي بإعفاء وزير الخدمة المدنية خالد العرج من منصبه، نظراً لما تم رفعه من هيئة مكافحة الفساد بشأن التجاوزات وإساءة استخدام السلطة من قبله وإحالته للتحقيق، سجل سابقة تاريخية في السعودية كونها المرة الأولى التي يعفى فيها وزير دولة بسبب ارتكابه قضايا فساد، وتشكيل لجنة للتحقيق معه فيما ارتكبه من تجاوزات.
وكانت هيئة مكافحة الفساد “نزاهة” وهيئة الرقابة والتحقيق قد رصدت تجاوزات العرج بتعيين ابنه عبدالله العرج براتب قدره 21600 ريال حسب وثيقة تم تداولها مؤخراً، وذلك بعدما تقدم أحد المواطنين ببلاغ رسمي لـ”نزاهة”.
وقالت “نزاهة” في تقرير بثته في حينها إن تحرياتها حول قضية “توظيف ابن أحد الوزراء بطريقة غير نظامية”، مكنتها من اكتشاف مخالفات تعاقد عدد من الوزارات مع مواطنين برواتب عالية.
وأضافت أنه تبيّن لها أن تلك التعاقدات مؤقتة، وتمت على (برنامج استقطاب الكفاءات المتميزة)، وبمراجعة إجراءات التعاقد مع ابن أحد الوزراء، اتضح للهيئة أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تعاقدت معه ولم تلتزم في العقد المبرم معه ببعض الضوابط والشروط النظامية التي حددها الأمر السامي رقم (34807) وتاريخ 26/7/1436هـ اللازمة للتعاقد وفقاً للبرنامج بحسب صحيفة عين اليوم.
ووفقًا لمصادر عبر مواقع التواصل الإجاتماعي فإنه للتحقيق مع الوزير تشكل لجنة تحقيق من وزيرين أو من في مرتبتهما وعضو شرعي برتبة رئيس محكمة كبرى على الأقل ثم تتولى محاكمة الوزراء هيئة تُشكل من ثلاثة وزراء يختارهم مجلس الوزراء بطريق القرعة وعضوين شرعيين برتبة رئيس محكمة كبرى وأخيرا عقوبة الوزير الذي يستغل النفوذ للحصول على فائدة أو ميزة لنفسه أو لغيره من أي هيئة أوشركة أومؤسسةأو مصلحة السجن من٣ إلى١٠سنوات.
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