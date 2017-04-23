أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله أمراً ملكياً بتعيين الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ رئيساً للهيئة العامة للرياضة بعد إعفاء صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن مساعد من منصبه..بحسب مزمز
وفيما يلي سيرة ذاتية لمعالي رئيس الهيئة العامة للرياضة الاستاذ محمد آل الشيخ:
ولد محمد آل الشيخ في مدينة الطائف بتاريخ 6 جمادى الآخرة 1389 هـ، وحصل على شهادة البكالوريوس من جامعة أم القرى تخصص شريعة قسم القضاء، ثم حصل على درجة الماجستير في تخصص القانون من كلية الحقوق بجامعة هارفرد.
و عمل في الإدارة القانونية بالبنك الدولي من عام 1998 إلى 2000.
كما عمل في أحد المكاتب القانونية بمدينة نيويورك من عام 2001 إلى 2003. وفي عام 2003 عاد إلى المملكة العربية السعودية وعمل في مجال الاستشارات القانونية حتى عام 2012.
ثم في شهر سبتمبر من عام 2012 عين عضواً مجلس إدارة تنفيذي وممثل للمملكة العربية السعودية في البنك الدولي بواشنطن.
وفي تاريخ 24 ربيع الأول 1434 هـ الموافق 5 فبراير 2013 صدر أمر ملكي يقضي بتعينه رئيساً لمجلس هيئة السوق المالية.
وبتاريخ 3 ربيع الثاني 1436 هـ الموافق 24 يناير 2015 صدر أمر ملكي بتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، كما صدر أمر ملكي بتعيينه عضواً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وفي تاريخ 22 جمادى الثانية 1436 هـ الموافق 11 أبريل 2015 صدر أمر ملكي بتكليفه بالقيام بعمل وزير الصحة، واستمر في المنصب حتى 10 رجب 1436 هـ 29 أبريل 2015.