في أول رد لعبد الله بن مساعد على قرار الملك سلمان باعفاءه من منصبه. غرد الأمير بن مساعد على حسابه الشخصي بموقع التدوين المصغر تويتر موجهًا شكره لخادم الحرمين الشريفين.
وكتب بن مساعد في تغريدات متصلة: “أشكر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي ولي عهده على ماوجدته من دعم ومساندة كانت الحافز الأكبر لكل العاملين في الهيئة”.
وأضاف في تغريدة أخرى: “وأدعو الله لهم بالتوفيق والسداد لما فيه خير البلاد والعباد وأن يريهم الحق حقاً ويوفقهم لإتباعه والباطل باطلاً ويوفقهم لإجتنابه”..بحسب مزمز
وتابع بن مساعد:” ولكل من عمل في الهيئة على ماقاموا به من جهود، سنتين وعشرة أشهر كانت حافلة بالتحديات والعمل فلهم جزيل الشكر والتقدير”.
وأردف: “أما بالنسبة لأخي محمد بن عبدالملك آل الشيخ فشهادتي به مجروحة ، ألف مبروك و الله يوفقك و يعينك . اللهم لك الحمد”.
أشكر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي ولي عهده على ماوجدته من دعم ومساندة كانت الحافز الأكبر لكل العاملين في الهيئة. ٣/١
وأدعو الله لهم بالتوفيق والسداد لما فيه خير البلاد والعباد وأن يريهم الحق حقاً ويوفقهم لإتباعه والباطل باطلاً ويوفقهم لإجتنابه. ٣/٢
ولكل من عمل في الهيئة على ماقاموا به من جهود، سنتين وعشرة أشهر كانت حافلة بالتحديات والعمل فلهم جزيل الشكر والتقدير. ٣/٣
أما بالنسبة لأخي محمد بن عبدالملك آل الشيخ فشهادتي به مجروحة ، ألف مبروك و الله يوفقك و يعينك . اللهم لك الحمد .