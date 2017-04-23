أعلن وزير التعليم د. أحمد العيسى عبر حسابه الرسمي في “تويتر” أنه بناءً على الأمر الملكي الكريم بتقدم الاختبارات النهائية لتنتهي قبل دخول شهر رمضان المباراك، فإن وزارة التعليم ستعلن يوم الأحد الترتيبات الجديدة للفترة القادمة مع فترة الاختبارات النهائية.
كما تقدم الوزير العيسى لمقام خادم الحرمين الشريفين بالشكر والتقدير على أمره الكريم بتقديم الاختبارات النهائية لتنتهي قبل شهر رمضان المبارك تخفيفاً على أبنائه وبناته.
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