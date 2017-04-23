أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمرًا ملكيًا منذ قليل بإعفاء وزير الخدمة المدنية خالد العرج من منصبه بعد تورطه في ارتكاب تجاوزات ومخالفات. وأمر الملك بتشكيل لجنة للتحقيق معه فيما ارتكبه من استغلال لسلطة منصبه في أمور مخالفة للقانون..بحسب واس
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