أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عددًا من الأوامر الملكية..بحسب واس
- إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية للموظفين المدنيين والعسكريين
- إعفاء الأمير سعود بن عبدالمحسن أمير حائل وتعيين الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أميراً لـ حائل .
- تقديم اختبارات جميع المراحل الدراسية لتنتهي قبل بداية شهر رمضان المبارك.
- صرف راتب شهرين للمشاركين في الصفوف الأمامية في عاصفة الحزم وإعادة العمل.
- اعفاء أمير منطقة الحدود الشمالية وتعيين الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أميرًا لمنطقة الحدود الشمالية.
- إعفاء عبدالله بن فيصل بن تركي سفير المملكة لدى الولايات المتحدة، وتعيين خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفيرا بمرتبة وزير.
- إعفاء الفريق عيد بن عواض الشلوي وتعيين الفريق ركن الأمير فهد بن تركي قائدا للقوات البرية.
- تعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير دولة لشؤون الطاقة.
- تعيين الأمير محمد ال عياف أمين عام لمجلس الوزراء.
- إعفاء قائد القوات البرية من منصبه، ويعين مستشاراً بمكتب سمو وزير الدفاع.
- اعفاء رئيس هيئة الرياضة عبدالله بن مساعد من منصبه.
- تعيين الأمير سعود بن خالد بن فيصل نائبا لأمير منطقة المدينة المنورة.
- تعيين الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائبا لأمير منطقة جازان بمرتبة وزير.
- تعيين الأمير منصور بن مقرن بن عبد العزيز نائبا لأمير منطقة عسير.
- تعيين الأمير محمد بن عبدالرحمن نائباً لأمير منطقة الرياض.
- تعيين فهد بن تركي بن فيصل بن تركي نائبا لأمير منطقة القصيم.
- تعيين الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائبا لأمير المنطقة الشرقية بالمرتبة الممتازة.
- تعيين الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائبًا لأمير منطقة نجران.
- إعفاء الدكتور محمد السويد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات من منصبه.
- تعيين الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله الفيصل مستشارا بوزارة الخارجية.
- تعيين الأمير أحمد بن عبد العزيز محافظ الدرعية بالمرتبة الممتازة.
- إعفاء خالد العرج وزير الخدمة المدنية من منصبه لما ارتكبه من تجاوزات واستغلاله للسلطة وتشكيل لجنة لاستكمال التحقيق معه.
- تعيين محمد بن عبدالملك آل الشيخ رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة الرياضة.
- تعيين ناصر الداوود مستشارا بالديوان الملكي.
- اعفاء وزير الإعلام عادل الطريفي من منصبه وتعيين عواد العواد بدلاً منه.
- تعيين ماجد بن عبدالله البواردي نائبا لوزير التجارة.
- تعيين إبراهيم العمر محافظا للهيئة العامة للاستثمار بمرتبة وزير.
- تعيين الدكتور عبدالرحمن العاصمي نائبا لوزير التعليم.
- تعيين طارق بن عبدالعزيز الفارس نائبا لوزير الشؤون البلدية والقروية.
- تعيين المهندس إبراهيم عبد الرحمن العمر محافظا للهيئة العامة للاستثمار.
- تعيين ماجد بن عبدالله البواردي نائبا لوزير التجارة.
- تعيين غسان السليمان مستشارا في وزارة التجارة والاستثمار بالمرتبة الممتازة .
- تعيين أحمد الحقباني مديرا عاما للجمارك.
- تعيين خليل الثقفي رئيسا عاما للأرصاد وحماية البيئة.
- تعيين علي الحازمي محافظا للمؤسسة العامة لتحلية المياه.
- تعيين الدكتور غانم المحمدي مساعدا لوزير الشؤون البلدية.
- تعيين محمد بن صالح الغفيلي مستشاراً للأمن القومي وعضواً في مجلس الشؤون السياسية والأمنية.
- استحداث مركزاً للأمن الوطني يرتبط تنظيمياً بالديوان الملكي.
- إنهاء خدمة الفريق أول ركن يوف الادريسي وتعيين أحمد بن حسن عسيري نائبا لرئيس الاستخبارات العامة.
- تعيين الدكتور محمد العوهل مديراً لجامعة الملك فيصل.
- تعيين أحمد بن حسن عسيري نائبا لرئيس الاستخبارات العامة.