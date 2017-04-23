بصدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله – أمس بتقديم الاختبارات قبل بداية شهر رمضان المبارك، سيتمتع الطلاب والطالبات بأطول إجازة في تاريخ التعليم؛ وذلك بإجازة تمتد لـ120 يومًا في حال لم يتم تقديم موعد بدء الدراسة في العام الجديد.
وكان مجلس الوزراء قد أعلن في وقت سابق تأجيل بداية الدراسة للسنة المقبلة للطلاب والطالبات؛ لتكون بدءًا من ١٤٣٨/ ١٢/ ٢٦ هـ بدلاً من تاريخ ١٤٣٨/ ١٢/ ١٩هـ، في حين سيكون دوام المعلمين والمعلمات في وقته المقرر سابقًا ١٩ / ١٢/ ١٤٣٨هـ.
ومن المقرر أن تعلن وزارة التعليم خلال اليومين المقبلين مواعيد الاختبارات النهائية للعام الدراسي الحالي؛ لتنتهي قبل بداية شهر رمضان، وفق الأمر الملكي الكريم الذي صدر مساء أمس بحسب صحيفة سبق.
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