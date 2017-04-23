أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، السبت، أمرًا “بتعيين الأستاذ أحمد بن حسن بن محمد عسيري نائباً لرئيس الاستخبارات العامة بالمرتبة الممتازة.” حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.
وبموجب القرار الذي جاء ضمن حزمة من الأوامر الملكية، سيحل عسيري محل نائب رئيس الاستخبارات الفريق ركن يوسف الإدريسي الذي أحيل للتقاعد.
وجاء هذا الأمر الملكي ضمن حزمة أوامر ملكية أخرى شملت، تعيين الأمير فهد بن تركي، قائدا للقوات البرية.
كما صدر أمر ملكي سعودي بصرف راتب شهرين مكافأة للمشاركين الفعليين في الصفوف الأمامية لعمليتي (عاصفة الحزم ، وإعادة الأمل ) من منسوبي وزارات ( الداخلية ، والدفاع ، والحرس الوطني ) ورئاسة الاستخبارات العامة.
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