أنهت الهيئة الملكية بالجبيل -ممثلة في إدارة الأملاك- قضية المواطن بدر المطيري صاحب قضية حزمة الجرجير البالغة قيمتها 500 ريال، بعد أن تقدم بشكوى رسمية؛ حيث وجهت إدارة الأملاك المركز التجاري الذي باع حزمة الجرجير للمواطن، بتصحيح الوضع وإرجاع باقي المبلغ له.
من جانبه، أوضح المطيري أنه تلقى اتصالاً من إدارة المركز التجاري يطلب مراجعته إياها بسرعة لتسوية الأمر، وسط دهشة المواطن الذي حاول عدة مرات حل الموضوع وديًا، إلا أن إدارة المركز قابلت طلبه بالرفض وفقا لموقع عاجل.
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