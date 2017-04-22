أبدى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق النصر، حزنه الشديد بسبب النتيجة التي انتهت إليها مباراة النصر والباطن في الجولة الـ24 من دوري جميل، متهما لاعبي النصر بالغرور والتهاون في المباراة التي وصف نتيجتها بالكارثية.
وأضاف المدير الفني للنصر أن مباريات كرة القدم أهداف ونتائج، وأن البداية الجيدة لفريقه لا تعني فوزه بالمباراة، واعترف بأن لاعبي الباطن استطاعوا العودة إلى اللقاء على الرغم من أن النصر بدأ اللقاء بشكل جيد وتقدم بهدفين، غير أن التهاون والغرور أصابا اللاعبين فكانت الخسارة هي نصيبهم وفقا لموقع عاجل.
وكان النصر قد تقدم بهدفين عن طريق حسن الراهب، غير أن الباطن استطاع تسجيل وابل من الأهداف في شباك النصر، قبل أن يتمكن محمد السهلاوي من تسجيل الهدف الثالث للنصر في الوقت بدل الضائع، لينتهي اللقاء بفوز الباطن بنتيجة 4-3، ويتوقف رصيد النصر عند 49 نقطة، فيما رفع الباطن رصيده إلى 25 نقطة.
وأكد باتريس كارتيرون أن لاعبي النصر افتقدوا الروح والحماس اللازمين في مباريات كرة القدم، وهو ما أدى إلى الخسارة الثقيلة والغريبة، وقال إن مثل هذه الأمور لا ينبغي أن تحدث في فريق مثل النصر.
وفي نفس السياق علمت مصادر أن كارتيرون، تقدم إلى إدارة النادي، رسميًا، باستقالته من تدريب العالمي؛ وتتجه إدارة الأمير فيصل بن تركي إلى تعيين مدرب من داخل أسوار النادي. ويعد المدرب الوطني صالح المطلق هو الأقرب لإسناد مهمة قيادة الفريق إليه؛ وذلك لانتهاء موسم النصر المتبقي منه مباراتان فقط بدوري جميل أمام فريقي الشباب والهلال.
وكان كارتيرون قد تولى تدريب النصر بعد استقالة الكرواتي زوران ماميتش من تدريب الفريق قبل نحو 3 أشهر.
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