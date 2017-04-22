قام زوجان بتبادل اللكمات قبل صعودهما إلى الطائرة، مما أدى إلى تأخر إقلاعها لمدة نصف ساعة عن موعد الإقلاع، وقد تم إلقاء القبض عليهما من قبل شرطة المطار في الصين.
هذا وحصلت المشاجرة بين الزوجين في 18 نيسان/أبريل في مطار “تشانغشا” في مدينة كونمينغ في جنوب شرق الصين. وقد بدأت المشاجرة فور خروجهما من الباص الذي أقلهما إلى الطائرة، وفق صحيفة ” South China Morning Post “.
بينما صعد الركاب إلى متن الطائرة، تحولت المشاجرة إلى تبادل اللكمات، ونتيجة لذلك ألقى الزوج بزوجته على الأرض، بينما مزقت الزوجة قيمص زوجها.
وبعد الانتهاء من المشاجرة، حاول الزوجان صعود الطائرة، ولكن قائد الطيارة رفض السماح لهما بالصعود لأسباب تتعلق بالسلامة، وطلب شرطة المطار.
ونتيجة لذلك، أقلعت الطائرة بعد نصف ساعة عن الوقت المقرر لها، حيث بقي الزوجان في المطار، وكما اتضح أنهما كان في مرحلة الطلاق، وأفرج عنهما دون توجيه أي تهم لهما.